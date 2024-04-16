Глава МАГАТЭ заявил об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС

Возможность ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается реальной, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Несмотря на то что шесть реакторов станции находятся в режиме холодного останова, а последний энергоблок переведен в этот режим два дня назад по рекомендации МАГАТЭ, потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается вполне реальной», — цитирует ТАСС Гросси.

По его словам, станция сейчас находится «в опасной близости к ядерной катастрофе». «Мы не должны проявлять самоуспокоенность и позволять, чтобы игральные кости решали, что произойдет завтра. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы свести риск аварии к минимуму», — отметил он.

С сентября 2022 года все блоки Запорожской АЭС остановлены. Они находятся в состоянии «холодный останов».

Украинские войска 7, 8 и 9 апреля с помощью дронов несколько раз атаковали ЗАЭС. Один из них ударил по корпусу, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.