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Глава МАГАТЭ заявил об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС

Источник:
ТАСС
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Возможность ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается реальной, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Несмотря на то что шесть реакторов станции находятся в режиме холодного останова, а последний энергоблок переведен в этот режим два дня назад по рекомендации МАГАТЭ, потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается вполне реальной», — цитирует ТАСС Гросси.

По его словам, станция сейчас находится «в опасной близости к ядерной катастрофе». «Мы не должны проявлять самоуспокоенность и позволять, чтобы игральные кости решали, что произойдет завтра. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы свести риск аварии к минимуму», — отметил он.

С сентября 2022 года все блоки Запорожской АЭС остановлены. Они находятся в состоянии «холодный останов».

Украинские войска 7, 8 и 9 апреля с помощью дронов несколько раз атаковали ЗАЭС. Один из них ударил по корпусу, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

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