США запретили ввоз металлов из России

Минфин США запретил ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, соответствующее решение Управления по контролю над иностранными активами опубликовано на сайте ведомства.

«Ввоз на территорию США, в том числе для допуска во внешнеторговую зону, расположенную на территории США, алюминия, меди и никеля российского происхождения, запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законодательством», — говорится в документе.

Ограничения касаются металлов, которые были произведены с 13 апреля. Ведомство также запретило принимать их глобальным биржам металлов. Так, запрет коснется Лондонской биржи металлов и Чикагской товарной биржи.

«Принимая эти меры целенаправленно и ответственно, мы сократим доходы России, одновременно защитим наших партнеров и союзников от нежелательных побочных эффектов», — заявил глава Минфина США Джанет Йеллен.

По подсчетам экспертов, введенные ограничения коснутся импорта металлов из России на 40 миллиардов долларов.