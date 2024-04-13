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США запретили ввоз металлов из России

Источник:
Sibnet.ru
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Минфин США запретил ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, соответствующее решение Управления по контролю над иностранными активами опубликовано на сайте ведомства.

«Ввоз на территорию США, в том числе для допуска во внешнеторговую зону, расположенную на территории США, алюминия, меди и никеля российского происхождения, запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законодательством», — говорится в документе.

Ограничения касаются металлов, которые были произведены с 13 апреля. Ведомство также запретило принимать их глобальным биржам металлов. Так, запрет коснется Лондонской биржи металлов и Чикагской товарной биржи.

«Принимая эти меры целенаправленно и ответственно, мы сократим доходы России, одновременно защитим наших партнеров и союзников от нежелательных побочных эффектов», — заявил глава Минфина США Джанет Йеллен.

По подсчетам экспертов, введенные ограничения коснутся импорта металлов из России на 40 миллиардов долларов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Западные ценности во всей своей красе.

physx

Лучше бы убрали внеурочки и разговор о важном.

Asd10

Ликвидация безграмотности тупых - дело рук самих тупых. У нищих слуг нет.

Alhazred

Продолжай и дальше задавать глупые вопросы и наивно пучить глазоньки свои в стиле "А нас за що?" )))