Спасение дрейфовавшей на доске кошки попало на видео

Дрейфовавшую на доске на затопленной улице кошку спасли в Оренбурге, видео спасения животного опубликовал телеграм-канал 112.

Спасатели заметили мяукающего домашнего питомца во время объезда на лодках коттеджного поселка «Ивановское». Отмечается, что кошку выловили, отогрели и накормили.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тысяч домов, продолжается эвакуация жителей.

Режим чрезвычайной ситуации также ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, однако специалисты прогнозируют приближение пика половодья.