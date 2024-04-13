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Спасение дрейфовавшей на доске кошки попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Дрейфовавшую на доске на затопленной улице кошку спасли в Оренбурге, видео спасения животного опубликовал телеграм-канал 112.

Спасатели заметили мяукающего домашнего питомца во время объезда на лодках коттеджного поселка «Ивановское». Отмечается, что кошку выловили, отогрели и накормили.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тысяч домов, продолжается эвакуация жителей.

Режим чрезвычайной ситуации также ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, однако специалисты прогнозируют приближение пика половодья.

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ЧП #Происшествия #Видеоновости
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Топ комментариев

mosquito__2010

Западные ценности во всей своей красе.

physx

Лучше бы убрали внеурочки и разговор о важном.

Asd10

Ликвидация безграмотности тупых - дело рук самих тупых. У нищих слуг нет.

Alhazred

Продолжай и дальше задавать глупые вопросы и наивно пучить глазоньки свои в стиле "А нас за що?" )))