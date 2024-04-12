МИД России оценил возможность договориться с США о ядерном оружии

Россия не получала от США «принципиально новых идей» по поводу диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков.

«Что касается судьбы Договора о СНВ (о сокращении стратегических наступательных вооружений) и соглашения ему на замену, то рассуждать об этом на данном этапе так же бессмысленно, как и о перспективах урегулирования политико-дипломатическими методами любых других проблем, накопившихся в области стратегической стабильности», — сказал Ермаков в интервью ТАСС.

По его словам, «Вашингтону не стоит строить иллюзии насчет каких-либо новых соглашений в области контроля над вооружениями». «Мы же не видим в этом трагедии и готовы к любым вариантам развития событий», — отметил дипломат.

Москва будет вести диалог, если выполнят несколько условий: «отказ США от курса на подрыв безопасности России и демонстрация Вашингтоном реальной готовности к комплексной работе с акцентом на устранение первопричин созданных американцами фундаментальных противоречий, чреватых прямым военным столкновением наших стран».