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Стартовали съемки фильма «Плагиатор» с Романом Евдокимовым

Источник:
Sibnet.ru
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Роман Евдокимов
Фото: © @evdokimov

Съемкам музыкальной романтической комедии «Плагиатор» от режиссера Антона Мегердичева стартовали, премьера состоится в 2025 году.

В центре сюжета молодой музыкант, который мечтает петь свои песни и построить счастливую жизнь с девушкой, вопреки желанию ее отца-миллионера. Но герой вынужден подпевать гостям в караоке.

Егор находит в собственном шкафу портал в 1991 год и у него рождается гениальный план, который обеспечит парню идеальное будущее. Однако, каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит ко все более неожиданным результатам в настоящем.

В актерском составе проекта задействованы Роман Евдокимов, Стася Милославская, Максим Лагашкин, Аглая Шиловская, Марат Башаров, Ирина Пегова, Виталий Кищенко.

Специально для картины были созданы музыкальные версии популярных хитов прошлых лет в новых аранжировках. Главную песню к ней написал лидер группы Therr Maitz Антон Беляев.

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