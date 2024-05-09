Комедия «Как я встретил ее маму» стартует в прокате

Российская комедия «Как я встретил ее маму» претендует стать лидером среди новинок в прокате на праздничный уикенд.

У фильма «Как я встретил ее маму» лучшие показатели по предпродаже билетов. Комедия режиссера Егора Сальникова расскажет о кавказском юноше, который собирается жениться на девушке из Питера. Родственники парня, следуя осетинским традициям решают похитить невесту, но вместо той самой, привозят в аул ее маму.

В фильме снялись Грант Тохатян, Мамука Патарава, Наталья Щукина, Армэн Арушанян, Елизавета Кононова, Эвелина Бледанс, Арарат Кещян а также Дмитрий Красилов (Пухляш), скончавшийся в декабре 2023 года в возрасте 29 лет.

Кроме комедии «Как я встретил ее маму», перспективными новинками станут американская детективная комедия «Чистильщик бассейнов» с Крисом Пайном, хорроры «Черная вдова. Укус смерти» и «Бугимен. Царство мертвых».