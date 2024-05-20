НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Министерство неджентльменских дел» стало лидером проката

Источник:
Sibnet.ru
125 1
Фото: © кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» стал лидером кинопроката несмотря на параллельную онлайн-премьеру.

Действие фильма развивается в 1942 году в Великобритании. В центре сюжета отпетые авантюристы и первоклассные спецы, которым нужно объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов.

В России «Министерство неджентльменских дел» вышло одновременно на большом экране и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 13 мая. На первый уикенд в кинотеатрах фильм собрал 122,1 миллиона рублей.

Из других новинок, которые хорошо стартовали в прокате, — мультфильм «Воображаемые друзья» с кассой 18 миллионов и документальный российский фильм «Огненный лис» с кассой 17,5 миллиона рублей.

Еще по теме
Слово из двух букв от Рузиля Минекаева собрало 8 тыс. реакций
Актер из «Игры в кальмара» раскрыл дату выхода второго сезона
Два ожидаемых российских фильма вышли в прокат
Вышел трейлер второго сезона сериала «Дом Дракона»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил, что Россия не собирается брать Харьков
Сбежавших из России артистов назвали 10 сортом на Западе
Эпичное бегство бронеавтомобиля ВСУ от дрона попало на видео
Появился новый способ «угона» SIM‑карт
Обсуждение (1)
Топ комментариев

nicollaich

Самая миролюбивая нация.Хотя...Какая там нация.Сброд со всего мира, уничтожвший коренных жителей америки.

paramedic

Ога-ога, коварная Россия по результатам Минских соглашений обманула честного Зелибобу.Потом ещё раз обманула,...

pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!

scorpion2777

Он ими живёт, каждый день в уста берёт.