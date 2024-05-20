«Министерство неджентльменских дел» стало лидером проката

Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» стал лидером кинопроката несмотря на параллельную онлайн-премьеру.

Действие фильма развивается в 1942 году в Великобритании. В центре сюжета отпетые авантюристы и первоклассные спецы, которым нужно объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов.

В России «Министерство неджентльменских дел» вышло одновременно на большом экране и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 13 мая. На первый уикенд в кинотеатрах фильм собрал 122,1 миллиона рублей.

Из других новинок, которые хорошо стартовали в прокате, — мультфильм «Воображаемые друзья» с кассой 18 миллионов и документальный российский фильм «Огненный лис» с кассой 17,5 миллиона рублей.