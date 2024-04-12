Авиапассажиров предложили проверять на алкотестерах перед посадкой

Пассажиры, злоупотребившие алкоголем, должны перед посадкой в самолет выявляться с помощью алкотестеров, с таким предложением к министру транспорта Виталию Савельеву обратился глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

«Введение нового правила разрешит массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании лишь внешних признаков», — приводят «Известия» мнение Диденко.

По его словам, в случае выявления сильного состояния опьянения (от 1,5 промилле алкоголя в крови) это будет аргументом в пользу решения о недопуске на борт.

Диденко считает, что такая мера позволит улучшить безопасность полетов и предотвратить конфликтные ситуации, которые связаны с неадекватным поведением пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Речи о поголовном тестировании не идет, подчеркнул он. Это будет исключительно право авиакомпании или службы безопасности предложить гражданину пройти такой тест, а тот может согласиться на него или нет.

Если пассажир окажется трезвым, то тестирование застрахует его от неправомерных действий ответственных служб, уверен Диденко.