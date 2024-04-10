Аллергики оказались устойчивы к раку

Страдающие аллергией люди гораздо реже умирают от онкологических заболеваний, выяснил международный коллектив ученых.

Исследование показало, что «обладательницы» хронической бронхиальной астмы на 44% меньше рискуют заболеть раком шейки матки и на 40% — раком яичников. Детям-аллергикам, как правило, не грозит лейкемия, рак кожи и легких.

Неожиданную способность аллергиков противостоять раку ученые объясняют особенностью их иммунной системы. Дело в том, что иммунитет аллергиков постоянно находится в «боевой готовности» и в любую минуту готов отреагировать на вторжение чужеродных веществ.

В результате такой «взведенный» иммунитет вовремя ликвидирует чужеродные раковые клетки в организме, которые иммунная система здорового человека может пропустить, пишут «Аргументы и факты».

При этом механизм реагирования иммунной системы при аллергии до конца не изучен. Пока только удалось установить, что усиленная работа иммунной системы — врожденная особенность организма, никакие иммуностимуляторы повлиять на этот процесс не могут.