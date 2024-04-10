ВСУ применили химическое оружие

Украинские военные применили в районе Клещеевки на Артемовском направлении химическое оружие. В распоряжении российских спецслужб оказалась одна из неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом.

Согласно заключению эксперта, которому направили образец, в состав боеприпаса входит газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Предположительно, речь идет о белом фосфоре, само вещество носит обозначение М-15, пишет РИА Новости.

Этот отравляющий боеприпас вызывает кашель, а также может привести к ожогам верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации.

При этом ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ уточняет, что ВСУ применили адамсит. Данное отравляющее вещество при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако. Адамсит относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути.

Данное вещество вызывает замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания. Для атаки ВСУ использовали беспилотники, с которых сбрасывали стеклянные колбы с отравой.