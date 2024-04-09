Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара‑А5» отменили

«Роскосмос» перенес пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» на 24 часа.

«Выдана команда: "Отбой пуска". Руководителям работ — подготовиться к стоянке 24 часа», — в ходе прямой трансляции прозвучала команда на космодроме Восточный.

Старт тяжелой «Ангары-А5» с площадки 1А космодрома Восточный был назначен на 12.00 мск. Он должен был стать первым пуском «Ангары» с Восточного — ранее ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области.

С этим пуском планировалось начать летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур», в который входит как сама ракета-носитель, так и инфраструктура космодрома. Кроме того, в ходе пуска должен быть испытан разгонный блок «Орион».

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности с кислородно-керосиновыми двигателями. Оно включает ракеты от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 тонн («Ангара-1.2») до 38 тонн («Ангара-А5В») на низкой околоземной орбите.