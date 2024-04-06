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Обновленную модель Aurus представят на инаугурации Путина

Источник:
РИА Новости
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Обновленную версию автомобиля Aurus Senat представят на инаугурации президента Владимира Путина, сообщил министр торговли и промышленности Денис Мантуров.

На предыдущей инаугурации в 2018 году Путин пользовался автомобилем Aurus Senat Limousine, теперь он выставлен в музее на ВДНХ. Инаугурация пройдет 7 мая, начнется пятый президентский срок Путина и первый после поправок в Конституцию, «обнуливших» их количество.

Aurus — линейка представительских автомобилей, с 2021 года выпускаются седаны Senat и кроссоверы Komendant. Серийное производство обновленной версии Aurus Senat должно начаться в мае 2024 года на заводе в Елабуге.

Проект предполагает развитие линейки как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. В прошлом году было продано 115 автомобилей Aurus.

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ВЕРЕЩАГИН

Помнится ровно пару лет назад одна европейская ведьма грозилась, что у них аж 18 вариантов действий против...

scorpion2777

А как его трясло когда про варианты говорил, потому что понимает, укрофашистам конец.

funkit

НАТО всегда выбирает мышиную тактику! Столтенберг мастер лапшу на уши вешать😏

жизнилюб

никаких 2 есть только 1 выход полная капитуляция