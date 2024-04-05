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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Топ-менеджер АвтоВАЗа объяснил отказ от разработки своего «автомата»

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ не планирует разрабатывать собственную автоматическую трансмиссию, сообщил директор проекта Lada Vesta Олег Груненков.

«У нас, во-первых, нет такой серьезной школы разработки автоматических трансмиссий. Правильное решение с точки зрения и сроков и экономики и вопросов, связанных со своевременным предложением комплектаций, это все-таки покупать», — цитирует Груненкова Лада.онлайн.

По его словам, на разработку автоматической коробки передач может уйти 5-7 лет. По его мнению, это не тот подход, который нужен сейчас для того, чтобы представить или предложить новые свойства автомобилей Vesta.

Сейчас на Vesta ставят китайский вариатор WLY CVT18. Унего есть семь виртуальных передач, которые можно переключать вручную, но только вверх.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

ВЕРЕЩАГИН

Помнится ровно пару лет назад одна европейская ведьма грозилась, что у них аж 18 вариантов действий против...

funkit

НАТО всегда выбирает мышиную тактику! Столтенберг мастер лапшу на уши вешать😏

scorpion2777

А как его трясло когда про варианты говорил, потому что понимает, укрофашистам конец.

жизнилюб

никаких 2 есть только 1 выход полная капитуляция