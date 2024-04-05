Топ-менеджер АвтоВАЗа объяснил отказ от разработки своего «автомата»

АвтоВАЗ не планирует разрабатывать собственную автоматическую трансмиссию, сообщил директор проекта Lada Vesta Олег Груненков.

«У нас, во-первых, нет такой серьезной школы разработки автоматических трансмиссий. Правильное решение с точки зрения и сроков и экономики и вопросов, связанных со своевременным предложением комплектаций, это все-таки покупать», — цитирует Груненкова Лада.онлайн.

По его словам, на разработку автоматической коробки передач может уйти 5-7 лет. По его мнению, это не тот подход, который нужен сейчас для того, чтобы представить или предложить новые свойства автомобилей Vesta.

Сейчас на Vesta ставят китайский вариатор WLY CVT18. Унего есть семь виртуальных передач, которые можно переключать вручную, но только вверх.