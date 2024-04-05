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Япония расширила санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Японские власти расширили санкции против России и пополнили списки товаров, запрещенных к ввозу, говорится в пресс-релизе Минэкономики Японии.

В списки запрещенных для поставок товаров вошли различные типы судов — пожарные и крановые, плавучие доки, плавучие и погружные платформы для бурения и добычи ресурсов, яхты, спортивные суда.

Запрещен ввоз ископаемого топлива, моторного масла, продуктов неорганической химии и драгоценных металлов, их неорганических соединений, а также пластика, вольфрама, молибдена, кобальта, циркония, рения.

Запрет коснется изделий из стали, в том числе труб для транспортировки нефти и газа, электрооборудования, отопительных котлов, электроинструментов, шлифовальных станков, оборудования для обработки древесины, пробки, твердой резины и пластика.

В списки санкционных товаров попали оптическое оборудование и фотоаппаратура, измерительные приборы и приборы для тестирования, точное дальномерное оборудование, их детали и принадлежности к ним.

Одновременно Япония запрещает импорт непромышленных алмазов российского происхождения. Данное ограничение вступает в силу 10 мая.

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ВЕРЕЩАГИН

Помнится ровно пару лет назад одна европейская ведьма грозилась, что у них аж 18 вариантов действий против...

scorpion2777

Нет у них доказательств причастности укропии, эти лягушатники думают, что весь мир вокруг них идиоты....

funkit

НАТО всегда выбирает мышиную тактику! Столтенберг мастер лапшу на уши вешать😏

scorpion2777

А как его трясло когда про варианты говорил, потому что понимает, укрофашистам конец.