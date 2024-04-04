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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Стены «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими материалами

Источник:
Sibnet.ru
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Материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала «Крокус Сити Холла», могли способствовать быстрому распространению огня во время теракта 22 марта, выяснили правоохранители.

По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами, передает ТАСС.

Кроме высокой горючести, эти материалы обладают высокой токсичностью при горении и выделяют большое количество ядовитого дыма. В настоящее время вся соответствующая информация, документы и сертификаты соответствия изучаются и анализируются.

Очевидцы рассказывали, что после поджога зала террористами огонь моментально распространился почти на всю стену. Кроме этого, в помещениях не сработали противопожарные системы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте и проанализировать работоспособность систем противопожарной защиты.

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Топ комментариев

mosquito__2010

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olegsbeglov

А если откинуть дорогостоящих паразитов?

GammiPluh

Так Украина прокси США... получается вышли на самих себя?

number10

Украинский капитан уже уничтожил мост в Балтиморе. Для этого и воевать ни с кем не надо, достаточно иметь...