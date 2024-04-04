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«Яндекс» запретил колонке «Алисе» отвечать про смерть Маши

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

Детский омбудсмен Анна Митянина пожаловалась на жестокий ответ умной колонки «Алисы» про мультфильм «Маша и Медведь», «Яндекс» объяснил это неспособностью устройства подобрать подходящие фразы для диалога.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина считает, что недостоверная информация в интернете несет угрозу для детей.

Митянина рассказала, что дети часто задают вопрос, почему главная героиня мультфильма «Маша и Медведь» живет одна. Омбудсмен заявила, что, когда этот вопрос был задан умной колонке «Алисе», та привела ответ с одного из сайтов в интернете: «Маша — это призрак убитой девочки, поэтому она не растет и видеть его могут только животные, а медведя ребенок мучает, потому что тот и лишил ее жизни».

По словам представителей компании «Яндекс», колонка старается подобрать подходящие фразы для диалога, но не во всех случаях может найти нужные слова – для части вопросов она обращается к открытым источникам в сети.

«В данный момент она больше так не отвечает», — цитирует представителя компании РБК.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Когда технологиями аля цветные революции рулят интеллектуалы на вроде тебя то страны на вроде Украины...

GammiPluh

Так Украина прокси США... получается вышли на самих себя?

number10

Украинский капитан уже уничтожил мост в Балтиморе. Для этого и воевать ни с кем не надо, достаточно иметь...

GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник