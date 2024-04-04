«Яндекс» запретил колонке «Алисе» отвечать про смерть Маши

Детский омбудсмен Анна Митянина пожаловалась на жестокий ответ умной колонки «Алисы» про мультфильм «Маша и Медведь», «Яндекс» объяснил это неспособностью устройства подобрать подходящие фразы для диалога.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина считает, что недостоверная информация в интернете несет угрозу для детей.

Митянина рассказала, что дети часто задают вопрос, почему главная героиня мультфильма «Маша и Медведь» живет одна. Омбудсмен заявила, что, когда этот вопрос был задан умной колонке «Алисе», та привела ответ с одного из сайтов в интернете: «Маша — это призрак убитой девочки, поэтому она не растет и видеть его могут только животные, а медведя ребенок мучает, потому что тот и лишил ее жизни».

По словам представителей компании «Яндекс», колонка старается подобрать подходящие фразы для диалога, но не во всех случаях может найти нужные слова – для части вопросов она обращается к открытым источникам в сети.

«В данный момент она больше так не отвечает», — цитирует представителя компании РБК.