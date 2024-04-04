Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей в магазинах. Из-за бедности многие жители берут товары «под тетрадь».

«Многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг. Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги», — цитирует Кадырова РИА Новости.

Глава Чечни отметил, что такую инициативу предложила Хадижат Кадырова — его дочь и заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни. Сумма, которую погасит глава Чечни, а также источники средств не называются.

В Чечне распространена практика, когда товар покупают «под тетрадь». Люди берут в долг продукты в небольших соседних магазинах, где все знают друг друга и уровень доверия высок.