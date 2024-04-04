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Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей в магазинах

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей в магазинах. Из-за бедности многие жители берут товары «под тетрадь».

«Многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг. Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги», — цитирует Кадырова РИА Новости.

Глава Чечни отметил, что такую инициативу предложила Хадижат Кадырова — его дочь и заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни. Сумма, которую погасит глава Чечни, а также источники средств не называются.

В Чечне распространена практика, когда товар покупают «под тетрадь». Люди берут в долг продукты в небольших соседних магазинах, где все знают друг друга и уровень доверия высок.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Когда технологиями аля цветные революции рулят интеллектуалы на вроде тебя то страны на вроде Украины...

GammiPluh

Так Украина прокси США... получается вышли на самих себя?

GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник

number10

Украинский капитан уже уничтожил мост в Балтиморе. Для этого и воевать ни с кем не надо, достаточно иметь...