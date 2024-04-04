Рузиль Минекаев выпустил свою версию концовки «Слова пацана»

Актер Рузиль Минекаев выпустил альтернативную концовку сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» с юмористическим подтекстом.

В альтернативной версии возлюбленная Марата Айгуль не прыгает из окна. Оказалось, ее столкнул новый авторитет Богдан Ньюбэлэнс (Богдан Лисевский).

Марат отправляется мстить, но Ньюбэлэнс требует извиниться перед Красным за смерть Желтого. Красным оказывается M&M's, которого Марат в итоге убивает.

Новая серия «Слова пацана» опубликована на YouTube-канале «Плюшки» и переполнена рекламой, хотя снята в стиле сериала.