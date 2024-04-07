Эксперт предложила техники уборки для похудания

Мытье полов на корточках и чистка плитки в ванной помогут похудеть — о техниках уборки, сжигающих калории и укрепляющих различные мышцы рассказала профессор по укреплению здоровья и здоровому поведению в Университете интегративного здоровья Мэриленда Дастон Моррис.

«Если вы используете уборку дома как способ увеличить физическую активность, занимайтесь ею по 20-30 минут каждый день. Чтобы обеспечить мышечный баланс, в один день сосредоточьтесь на стирке и вытирании пыли, на следующий день — на уборке в ванной, а в другие дни — на уборке пылесосом и мытье полов», — цитирует Моррис Daily Mail.

Полчаса уборки пылесосом или вытирание пыли сожгут 80 килокалорий, отведение прямой ноги в сторону или подъемы на носках при протирании полок помогут проработать мышцы и верха, и низа тела.

Всего 10 минут уборки на корточках позволят потратить 80 килокалорий. Чтобы повысить расход энергии, можно добавить выпады и приседания для перемещения по комнате во время мытья полов руками.

Мытье посуды руками сжигает около 160 килокалорий за полчаса. Очистка плитки в ванной в течение того же времени сожжет целых 100 калорий и задействует мышцы кистей, рук и плеч.

Стирка позволяет потратить до 50 килокалорий за полчаса, если приседать на корточках при загрузке и разгрузке стиральной машины и сушилки.