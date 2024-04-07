НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Эксперт предложила техники уборки для похудания

Источник:
Sibnet.ru
194 0

Мытье полов на корточках и чистка плитки в ванной помогут похудеть — о техниках уборки, сжигающих калории и укрепляющих различные мышцы рассказала профессор по укреплению здоровья и здоровому поведению в Университете интегративного здоровья Мэриленда Дастон Моррис.

«Если вы используете уборку дома как способ увеличить физическую активность, занимайтесь ею по 20-30 минут каждый день. Чтобы обеспечить мышечный баланс, в один день сосредоточьтесь на стирке и вытирании пыли, на следующий день — на уборке в ванной, а в другие дни — на уборке пылесосом и мытье полов», — цитирует Моррис Daily Mail.

Полчаса уборки пылесосом или вытирание пыли сожгут 80 килокалорий, отведение прямой ноги в сторону или подъемы на носках при протирании полок помогут проработать мышцы и верха, и низа тела.

Всего 10 минут уборки на корточках позволят потратить 80 килокалорий. Чтобы повысить расход энергии, можно добавить выпады и приседания для перемещения по комнате во время мытья полов руками.

Мытье посуды руками сжигает около 160 килокалорий за полчаса. Очистка плитки в ванной в течение того же времени сожжет целых 100 калорий и задействует мышцы кистей, рук и плеч.

Стирка позволяет потратить до 50 килокалорий за полчаса, если приседать на корточках при загрузке и разгрузке стиральной машины и сушилки.

Еще по теме
Врач назвал самые несочетаемые с алкоголем напитки
Врач посоветовал мужчинам повышающий потенцию сок
Дерматолог назвал лучшее время для принятия душа
Врач рассказала о двух главных врагах кишечника
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Пользователи «Игрового» получат новые бонусы «Мира танков»
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский захотел увидеть западные войска на Украине
Украинские военные потребовали обычное оружие
Очередь за электрокарами Xiaomi растянулась на полтора года
Началась новая волна эмиграции российских IT-специалистов
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

funkit

НАТО всегда выбирает мышиную тактику! Столтенберг мастер лапшу на уши вешать😏

Asd10

Земля слухами полнится - сибнет удаленными комментами...

Asd10

Максимка, перелогинься обратно.

sib_man9

украинство стало именем нарицательны