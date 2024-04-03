Названы даты быстрой пересдачи ЕГЭ

Пересдача одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы в 2024 году будет организована 4 и 5 июля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Ребята волнуются, все бывает в этой жизни. Если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно — может поставить крест на его судьбе, на его карьере. Поэтому важнейшее решение»,— сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля поручил организовать ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемном кампании. При пересдаче баллы первой попытки будут аннулированы.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее рассказал, что изначально Рособрнадзор склонялся к варианту выделения для пересдачи одного дня, однако региональные власти убедили ведомство в том, что сдавать все предметы в один день школьникам будет сложно.