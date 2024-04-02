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Хоккейный клуб «Сибирь» объяснил шутку про увольнение Снеговика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» сообщил в понедельник, что расторгает контракт с талисманом команды Снеговиком, но это оказалось первоапрельской шуткой.

С телеграм-канале «Сибири» 1 апреля появилось сообщение, что Снеговик уволен, а его место займет Миша из Новосибирского зоопарка. Болельщики не сразу поверили, но некоторые всерьез огорчились.

«В международный день смеха наш Снеговик поменялся местами с Мишей из Зоопарка и осознал, что скоро лето, и ему лучше держаться ближе родного льда арены», — сообщили в телеграм-канале «Сибири» во вторник.

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