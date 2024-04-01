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Перца разоблачили в шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Матрешка, Горилла и Перец попали в номинацию в седьмом выпуске шоу «Маска» на НТВ, разоблачить решили Перца.

Зрители спасли от разоблачения Гориллу. Чтобы в проекте осталась Матрешка, проголосовали Филипп Киркоров, Александр Рева, Валерия и Регина Тодоренко.

Версии, кто скрывается под маской Перца, у членов жюри оказались разные. Прозвучали имена Юрия Музыченко и Ираклия Пирцхалавы.

Уверенными в версии была Регина Тодоренко и Филипп Киркоров, они сказали, что Перец — Дава. Они не ошиблись.

Дава извинился, что вел себя на проекте очень дерзко. Он оправдался, что таким способом старался скрыть свою личность.

В проекте остались Матрешка, Кот, Змей Горыныч, Горилла, Енот, Перец, Щенок, Водяной и Бабочка.

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