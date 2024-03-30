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Мощная вспышка привела к потере связи над Тихим океаном

Источник:
Livescience.com
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Мощная солнечная вспышка X-класса ионизировала часть земной атмосферы и вызвала обесточивание коротковолновой связи над Тихим океаном.

Вспышка также сопровождалась значительным выбросом плазмы, который называется корональным выбросом массы, пишет Livescience.com. Вспышки X-класса считаются самыми мощными событиями, которые может сгенерировать Солнце.

Событие произошло сразу после «двойной» вспышки X-класса 25 марта, которая вызвала самую сильную геомагнитную бурю на нашей планете за последние шесть лет. Такое явление называется симпатической солнечной вспышкой и состоит из двух одновременных взрывов.

Последовательных таких мощных событий может указывать на то, что Солнце уже вступило в эпоху пиковой активности, известную как солнечный максимум. Ранее считалось, что этот период начнется в 2025 году.

Вспышки X-класса происходят чаще всего во время солнечного максимума, который является частью 11-летнего солнечного цикла. К настоящему времени в 2024 году уже зафиксировано семь вспышек X-класса.

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