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Режим ЧС ввели в Алтайском крае из‑за паводка

Источник:
Sibnet.ru
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Режим ЧС ввели в Алтайском крае в связи с ухудшением паводковой обстановки. Ситуация ухудшилась из-за повышения среднесуточных дневных температур и таяния снежного покрова, сообщила пресс-служба краевого правительства.

По данным местного ГУ МЧС, развернуто два пункта временного размещения, в которых находится около 70 человек, в том числе 22 ребенка. Оперативные группы работают в Рубцовске, Михайловском и Шипуновском районах.

Также специалисты готовятся провести взрывные работы на реке Чарыш, чтобы убрать затор, возникший в районе села Тугозвоново. В настоящее время в крае подтоплено 634 приусадебных участка и 87 домов. Также перекрыто восемь участков автодорог.

В ряде регионов Сибири первые подтопления начались уже с прошлой недели. Так, в Хакасии МЧС считает погодные условия схожими с теми, что привели к самому значительному паводку в регионе за последнее время — в 2014 году.

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ЧП #Стихии #Алтайский край
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