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Россия установила рекорд по производству мороженого

Источник:
«Интерфакс»
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Производство мороженого в России достигло рекордных объемов — по итогам 2023 года в стране выпустили 524 тысячи тонн этого продукта, сообщает Национальный союз производителей молока.

При этом на пять крупнейших компаний России приходится 43% рынка, они также обеспечили 60% прироста объемов производства мороженого. Спрос на продукт вырос на фоне высоких температур прошлым летом.

Первое место по объемам производства заняла компания «Айсбери», которая за год произвела 71 тысячу тонн, на втором месте — ГК «Ренна» и 55 тысяч тонн, на третьем месте — компания Unilever с годовым производством в 40 тысяч тонн.

Потребление мороженого, по оценке аналитиков, за прошлый год выросло с 3,1 до 3,3 килограммов мороженого на человека. При этом участники рынка прогнозируют, что в 2024 году производство и потребление мороженого снова вырастет.

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Экономика #Продукты
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