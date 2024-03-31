Рыбные консервы подскочили в цене

Высокий потребительский спрос на фоне сокращения предложения стал причиной подорожания рыбных консервов из тихоокеанской сардины (иваси) на 23–25% с октября 2023 года по март 2024 года, сообщили производители.

Повышение цен также обусловлено увеличением экспорта в Китай, ростом затрат на производство и удорожанием перевозок, рассказали газете «Коммерсантъ» представители отрасли.

В исследовании компании «Русский рыбный мир», оказавшемся в распоряжении газеты, говорится, что тихоокеанская сардина (иваси) стала абсолютным лидером по росту цен среди консервированных рыбных продуктов

За это период также подорожали консервы из:

сельди — на 12–15%,



скумбрии — на 8–10%,

горбуши — на 6–7%;

атлантической сардины — на 4–5%;

сайры — на 1,5–2%.

Эксперты предвещают относительно стабильную траекторию роста и даже предполагают снижение цен на рыбные консервы ближе к концу 2024 года.