Шольц вспомнил о последнем разговоре с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц в последний раз разговаривал с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2022 года, об этом политик заявил в интервью.

«Наш последний телефонный звонок был в декабре 2022 года — до этого мы чаще разговаривали друг с другом», — сказал Шольц в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung.

Канцлер добавил, что за несколько дней до начала конфликта на Украине он беседовал с Путиным в Москве.

«Вы помните этот длинный стол, за которым мне пришлось сидеть с ним, потому что он беспокоился о коронавирусе?» — вспомнил Шольц.

Последний телефонный разговор Шольца и Путина состоялся 2 декабря 2022 года. В пресс-службе Кремля отмечали, что Путин в разговоре с Шольцем подчеркнул деструктивность линии западных государств, включая Германию, «накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных».