Путин назвал бредом заявления о планах России воевать с НАТО

Президент Владимир Путин заявил, что у России нет агрессивных намерений по отношению к странам Европы и НАТО.

«Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе»,— сказал Путин на встрече с военными летчиками в городе Торжок Тверской области.

Президент России отметил, что в 2022 году США потратили на военные расходы 811 миллиардов долларов, а Россия — 72 миллиардов долларов. «Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред»,— сказал Путин.

По его словам, не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они «подошли прямо к нашим границам».

«Мы, что ли, через океан перебрались к границам Соединенных Штатов? Нет, они к нам подходят, и подошли вплотную. А мы что делаем? Только защищаем своих людей на наших исторических территориях», — отметил российский лидер.