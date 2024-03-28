Истребители F-16 станут для России законной целью, если будут применяться против российских сил с аэродромов третьих стран, заявил президент России Владимир Путин.

«Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», — подчеркнул Путин в ходе общения с военными летчиками в Торжке.

Украина уже давно просит передать ей истребители F-16. Украинских пилотов обучают полетам на них в Дании и Великобритании. В феврале глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна расчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года.

Но на Запада призывают Киев не переоценивать значение F-16. Он не смогут кардинально изменить ситуацию в зоне боевых действий, хотя и отчасти усилят возможности украинских войск, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.