Истребители F-16
станут для России законной целью, если будут применяться против российских сил с
аэродромов третьих стран, заявил президент России Владимир Путин.
«Конечно,
если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся
легитимной целью, где бы они ни находились», — подчеркнул
Путин
в ходе общения с военными летчиками в Торжке.
Украина уже давно просит передать ей истребители F-16. Украинских
пилотов обучают полетам на них в Дании и Великобритании. В
феврале глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что
страна расчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года.
Но
на Запада призывают Киев не переоценивать значение F-16. Он не смогут кардинально
изменить ситуацию в зоне боевых действий, хотя и отчасти усилят возможности
украинских войск, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.