ВТБ сделает бесплатными платежные стикеры

Оформление и использование платежных стикеров для всех клиентов ВТБ с 1 апреля станет бесплатным, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Банк принял данное решение после того, как стало известно, что с 3 апреля добавление и использование карт «Мир» российских банков в приложении Samsung Pay будет недоступно, отмечается в сообщении.

Кроме того, в течение 2024 года банк для расширения инструментов для безналичной оплаты собирается запустить собственное платежное приложение ВТБ Pay, уточнил руководитель департамента трансакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

«Финансовые игроки развивают целые экосистемы альтернативных платежных инструментов, в первую очередь для бесконтактной оплаты. Это оплата по QR через СБП, с помощью стикеров и различных Pay-сервисов», — отметил он.

В настоящее время стоимость платежного стикера ВТБ составляет 700 рублей. Получить стикер можно в момент обращения в офисе. При заказе онлайн доступна быстрая доставка курьером.