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Игра Counter-Strike 2 получила гиперреалистичную карту

Источник:
Sibnet.ru
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Игра Counter-Strike 2 получила карту под названием Lost Coast с гиперреалистичным окружением и освещением. Локация доступна для скачивания в Мастерской Steam.

Все текстуры скал, песка и других объектов в локации выполнены в разрешении 8K. Карта также может похвастаться фотореалистичной водой и динамическим светом. Разработчиком локализации выступил пользователь под ником CZXA1.

По его словам, он создал карту, чтобы другие игроки могли проверить производительность своего ПК. В отзывах к карте пользователи написали, что у них на старых и средних компьютерах средняя частота составляет от 35 до 120 FPS при низких или средних настройках.

При этом на ПК с видеокартой AMD RX 7900 XTX, процессором Intel Core i9-12900KF и 32 ГБ ОЗУ DDR5 средняя частота в разрешении 1080p составила 290 FPS.

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Игры #Экшены
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