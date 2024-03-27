Игра Counter-Strike 2 получила гиперреалистичную карту

Игра Counter-Strike 2 получила карту под названием Lost Coast с гиперреалистичным окружением и освещением. Локация доступна для скачивания в Мастерской Steam.

Все текстуры скал, песка и других объектов в локации выполнены в разрешении 8K. Карта также может похвастаться фотореалистичной водой и динамическим светом. Разработчиком локализации выступил пользователь под ником CZXA1.

По его словам, он создал карту, чтобы другие игроки могли проверить производительность своего ПК. В отзывах к карте пользователи написали, что у них на старых и средних компьютерах средняя частота составляет от 35 до 120 FPS при низких или средних настройках.

При этом на ПК с видеокартой AMD RX 7900 XTX, процессором Intel Core i9-12900KF и 32 ГБ ОЗУ DDR5 средняя частота в разрешении 1080p составила 290 FPS.