КС РФ допустил рассмотрение отмены моратория на смертную казнь

Вопрос отмены моратория на смертную казнь в России может
стать предметом рассмотрения Конституционного суда (КС) РФ, заявили в пресс-службе
суда.
«Конституционный суд РФ воздерживается от комментария,
поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос
может стать предметом рассмотрения КС РФ», — сказали «Известиям» в пресс-службе.
Дискуссии о снятии моратория на смертную казнь в России
возобновились после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», унесшем жизни
139 человек.
Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев ранее сказал
журналистам, что тему введения в РФ смертной казни за терроризм глубоко и
содержательно проработают, а решение «будет отвечать настроениям и ожиданиям
нашего общества».