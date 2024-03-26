Группа «Пикник» проведет концерт на 27 марта в Питере

Группа «Пикник» планирует провести концерт в Санкт-Петербурге в среду, 27 марта. Деньги за билеты отправят пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

Бас-гитарист «Пикника» Марат Корчемный рассказал, что все инструменты коллектива сгорели в «Крокусе». Но артисты ищут способ помочь пострадавшим в теракте финансово, поэтому планирую провести концерт, запланированный в Питере.

«У оркестра вообще все сгорело, у нас тоже. Даже просто техническая возможность под большим вопросом. Но мы работаем над этим. Там ни о каких деньгах речи не идет вообще. Все средства, не часть, а все, будут направлены потерпевшим, даже речи нет, что кто-то там будет на этом зарабатывать, это пойдет полностью семьям погибших и пострадавшим», — сказал Корчемный «Подъему».

Хронология теракта в «Крокус Сити Холле»

Он добавил, что концерт будет называться концертом памяти жертв этого теракта. «Сейчас других форм, которыми мы можем помочь людям, не существует, кроме как что-то делать», — сказал он.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». По последней официальной информации, погибли 139 человек.