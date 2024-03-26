Гидрометцентр спрогнозировал переменчивый апрель с заморозками

Апрель на европейской территории страны будет вполне теплым, в азиатской части ожидается переменчивая погода с ночными заморозками, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В средней полосе России ночные температуры составят плюс 2-7 градусов, а дневные — от 8 до 15 градусов тепла. Прохладнее обычного апрель может оказаться в южных регионах, хотя днем воздух может прогреваться до плюс 18 градусов и выше. Но жарких дней не будет. А ночью возможны и заморозки, рассказала Паршина «Российской газете».

По ее словам, за Уралом сохранятся холодные ночи. Так, на юге Урала — в Свердловской, Курганской и Челябинской областях — по ночам до минус 5 градусов, а днем до плюс 10 градусов.

На юге Западной Сибири (в Омском, Томской, Новосибирской областях) по ночам от минус 4 до плюс 1 градуса, и днем плюс 7-12 градусов. На юге Восточной Сибири холоднее: ночью минус 3-8 градусов, днем плюс 5-10 градусов. Теплее обычного на севере Красноярского края, хотя ночи там и морозные — с температурой до минус 15-20 градусов.

На юге Дальнего Востока, как и в центре: ночью плюс 1-6 градусов, днем плюс 8-13 градусов.

В Москве в апреле прогнозируется теплая погода: ночью плюс 2-7 градусов, днем от 9 до 14 тепла. Но при похолоданиях возможны ночные заморозки с ночными температурами до минус 6 градусов.