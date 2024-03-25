НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия отказалась признавать новые американские границы

Источник:
Sibnet.ru
602 2

Одностороннее решение США о расширении границ морского шельфа противоречит конвенции ООН по морскому праву, заявил постоянный представитель России при Международном органе по морскому дну Сергей Петрович. По его словам, Россия его не признает, передает сайт МИД РФ.

19 декабря 2023 года США без обращения в Комиссию по границам континентального шельфа объявили об установлении новых внешних границ своего континентального шельфа в семи районах Мирового океана.

«Совокупная площадь морского дна, на которую США в одностороннем порядке заявили свои права, составляет около 1 миллиона квадратных километра. Подобные односторонние действия противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — сказал Петрович.

По его словам, абсолютное большинство государств, устанавливающих границы своего континентального шельфа за пределами 200 морских миль, осуществляют такую работу в соответствии со статьей 76 Конвенции — через получение рекомендаций Комиссии по границам континентального шельфа.

Односторонние действия США недопустимы, подчеркнул российские дипломат. Он отметил, что в результате ограничиваются права других государств по доступу к ресурсам, а также нарушается баланс, достигнутый в так называемой «Конституции океанов».

Еще по теме
Украине предрекли потерю земель и создание буферной зоны
Санкции против России обрушили алмазный рынок Евросоюза
Маск поддержит на президентских выборах республиканцев
Чехия и Словакия стали врагами из‑за Украины
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон
Кто эти звери: лица задержанных террористов
Эротический фотограф рассказала о болезнях у порноактеров
Обезоруживший голыми руками террориста герой дал интервью
Обсуждение (2)
Картина дня
Российская армия прорвала оборону ВСУ в Запорожской области
Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт
Россия отказалась признавать новые американские границы
Санкции против России обрушили алмазный рынок Евросоюза
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
42
Песков заявил, что Россия оказалась в состоянии войны
40
Террористы из «Крокуса» планировали прорваться на Украину
38
Медведев увидел пользу в отправке французских войск на Украину
36
Россия сформирует две новые армии
34
Нанесен масштабный удар по энергетике Украины