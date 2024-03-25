Россия отказалась признавать новые американские границы

Одностороннее решение США о расширении границ морского шельфа противоречит конвенции ООН по морскому праву, заявил постоянный представитель России при Международном органе по морскому дну Сергей Петрович. По его словам, Россия его не признает, передает сайт МИД РФ.

19 декабря 2023 года США без обращения в Комиссию по границам континентального шельфа объявили об установлении новых внешних границ своего континентального шельфа в семи районах Мирового океана.

«Совокупная площадь морского дна, на которую США в одностороннем порядке заявили свои права, составляет около 1 миллиона квадратных километра. Подобные односторонние действия противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — сказал Петрович.

По его словам, абсолютное большинство государств, устанавливающих границы своего континентального шельфа за пределами 200 морских миль, осуществляют такую работу в соответствии со статьей 76 Конвенции — через получение рекомендаций Комиссии по границам континентального шельфа.

Односторонние действия США недопустимы, подчеркнул российские дипломат. Он отметил, что в результате ограничиваются права других государств по доступу к ресурсам, а также нарушается баланс, достигнутый в так называемой «Конституции океанов».