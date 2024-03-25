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Медведев заявил, что все причастные к теракту заслуживают смерти

Источник:
Sibnet.ru
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что все исполнители и организаторы теракта в концертном зале «Крокус сити холл» заслуживают смерти.

«Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Вечером в пятницу 22 марта в «Крокус сити холле» в Красногорске был совершен теракт. По данным СК РФ, погибли 137 человек.

По делу о теракте задержаны 11 человек, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной.

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