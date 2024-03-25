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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия прорвала оборону ВСУ в Запорожской области

Источник:
РИА Новости
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Российские войска прорвали оборону украинских войск в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, российская армия прорвала оборону ВСУ северо-западнее Вербового на ореховском направлении, продвинулась на два километра и заняла пять вражеских опорных пунктов.

На васильевском направлении в районе сел Пятихатки и Жеребянки точными артиллерийскими ударами и авиабомбами были накрыты позиции противника. Также на этом же участке фронта российские войска атакуют северо-западнее села Работино.

В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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