Обвиняемый в теракте в «Крокусе» был зарегистрирован в Новосибирске

Один из обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл», гражданин Таджикистана Далерджон Мирзоев имел временную регистрацию в Новосибирске.

Мирзоев три месяца был официально зарегистрирован в одной из квартир в Новосибирске. Временная регистрация истекла, привело РИА Новости слова из Басманного районного суда Москвы.

Мужчину обвинили в совершении преступления предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Он признал вину в полном объеме.

Мирзоев, также как и трое других фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» (Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов), арестован на два месяца.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». По последним данным, 137 человек погибли, 180 — пострадали.