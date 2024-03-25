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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Обвиняемый в теракте в «Крокусе» был зарегистрирован в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Обвиняемый в нападении на «Крокус Сити Холл», гражданин Таджикистана Далерджон Мирзоев
Фото: © Суды общей юрисдикции города Москвы

Один из обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл», гражданин Таджикистана Далерджон Мирзоев имел временную регистрацию в Новосибирске.

Мирзоев три месяца был официально зарегистрирован в одной из квартир в Новосибирске. Временная регистрация истекла, привело РИА Новости слова из Басманного районного суда Москвы.

Мужчину обвинили в совершении преступления предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Он признал вину в полном объеме.

Мирзоев, также как и трое других фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» (Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов), арестован на два месяца.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». По последним данным, 137 человек погибли, 180 — пострадали.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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Топ комментариев

korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

ВЕРЕЩАГИН

Мужик без сомнений достоин Героя.

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...