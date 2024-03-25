Американский предприниматель Илон Маск заявил о поддержке Республиканской партии на предстоящих президентских выборах в США.

«Еще несколько лет назад я 100% голосовал за демократов. Сейчас я думаю, что нам нужна "красная волна" (цвет республиканцев), иначе Америке наступит конец», — написал Маск в соцсети X (ранее Twitter).

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Борьба, как и четыре года назад, развернется между Дональдом Трампом и Джо Баденом.

Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден также заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.