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Маск поддержит на президентских выборах республиканцев

Источник:
Sibnet.ru
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Американский предприниматель Илон Маск заявил о поддержке Республиканской партии на предстоящих президентских выборах в США.

«Еще несколько лет назад я 100% голосовал за демократов. Сейчас я думаю, что нам нужна "красная волна" (цвет республиканцев), иначе Америке наступит конец», — написал Маск в соцсети X (ранее Twitter).

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Борьба, как и четыре года назад, развернется между Дональдом Трампом и Джо Баденом.

Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден также заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

ВЕРЕЩАГИН

Мужик без сомнений достоин Героя.

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...