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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мальчик‑гардеробщик спас в «Крокус Сити Холле» больше 100 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Ислам перед концерта рок-группы «Пикник» и оказался недалеко от вооруженных террористов. Он примерно полчаса выводил людей из здания, рассказал подросток «Комсомольской правде».

«Раздались выстрелы. Я сразу же побежал выводить людей. Мы знаем, где расположены "черные" выходы. <...> Я понимал, что если уйду, то погибнут сотни. Вывел, кого смог, и ушел домой. Героем себя не считаю», — отметил Ислам.

По словам его отца, рабочее место мальчика было на цокольном этаже здания: «Он всем открывал двери, чтобы они [люди] оттуда выбрались», — сообщил RT отец.

В свободное время Ислам активно играет в футбол — он вратарь в молодежке московского «Спартака».

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