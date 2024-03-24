Мальчик‑гардеробщик спас в «Крокус Сити Холле» больше 100 человек

Ислам перед концерта рок-группы «Пикник» и оказался недалеко от вооруженных террористов. Он примерно полчаса выводил людей из здания, рассказал подросток «Комсомольской правде».

«Раздались выстрелы. Я сразу же побежал выводить людей. Мы знаем, где расположены "черные" выходы. <...> Я понимал, что если уйду, то погибнут сотни. Вывел, кого смог, и ушел домой. Героем себя не считаю», — отметил Ислам.

По словам его отца, рабочее место мальчика было на цокольном этаже здания: «Он всем открывал двери, чтобы они [люди] оттуда выбрались», — сообщил RT отец.

В свободное время Ислам активно играет в футбол — он вратарь в молодежке московского «Спартака».