Обезвредивший террориста мужчина получит награду СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, обезвредившего одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал СМИ сам мужчина, назвавшийся Михаилом, в бельэтаже зрительного зала один из террористов направился прямо к нему. Но стал перезаряжать оружие. В этот момент Михаил оттолкнул жену и бросился на него.

Перехватил автомат и начал бить по голове. Затем к нему подбежал еще один мужчина, который помог окончательно справиться с террористом.

Теракт произошел в пятницу в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», где начинался концерт группы «Пикник». Вооруженные люди в камуфляже ворвались в здание, беспорядочно расстреливали людей, затем подожгли концертный зал. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека.