Спецслужбы задержали четверых террористов, которые вечером 22 марта расстреляли посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл». Все они — иностранные граждане.

После теракта нападавшие уехали на белом Renault с черной крышей, выкинув оружие. Обнаружить автомобиль удалось в Брянской области — в нескольких километрах от границ с Украиной и Белоруссией.

Машину остановили только после погони и перестрелки, однако подозреваемые попытались сбежать. Сразу задержать удалось лишь одного бандита, на поиски остальных отправили около 300 силовиков и военных при поддержке вертолетов и дронов. В итоге поймали всех.

Первый задержанный

Первым задержанным стал 19-летний гражданин Таджикистана Мухаммадсобир Файзов. Пользователи Сети выяснили, что до теракта он работал в одном из барбершопов Ивановской области, пишет телеграм-канал Baza.

Первый задержанный из группы террористов Фото: © скриншот из оперативной съемки

Во время задержания он получил травму глаза, поэтому его доставили в больницу для операции. После реанимационных действий допросили — он рассказал силовиками, что документы на пребывание в России получил прямо в аэропорту от неизвестных.

Второй задержанный

Вторым задержали мужчину 1998 года рождения — на допросе он рассказал, что прилетел в Россию из Турции 4 марта. Мужчина уточнил, что инструкцию по совершению теракта ему передали неизвестные.

Второй задержанный из напавших на «Крокус Сити Холл» Фото: © скриншот оперативной съемки

По словам бандита, сначала он слушал уроки исламского проповедника в Telegram, затем ему написал его помощник, который предложил за убийство «любых людей» в России полмиллиона рублей.

Третий задержанный

Третьим силовики задержали предполагаемого главаря группы — на допросе мужчина признался, что именно он перед терактом взял автомобиль у своего знакомого, с которым познакомился всего за несколько дней до нападения.

Предположительно, главарь террористов Фото: © скриншот оперативной съемки

Боевик жил в хостеле в Дмитровском районе Москвы. Подозреваемый рассказал, что десять дней назад связался в Сети с неким Абдуллой, который якобы пообещал, что поможет ему с работой. За теракт ему пообещали миллион рублей.

Четвертый задержанный

Четвертый подозреваемый, предположительно 30-тилетний Раджаб Ализаде, получил травму уха при задержании (в Сети распространяется информация, что ухо ему якобы умышленно отрезали и заставляли съесть). Он утверждает, что по-русски не понимает, но на кадрах после оказания медпомощи все таки отвечает на вопросы на русском.

Последний из задержанных в Брянской области Фото: © скриншот оперативной съемки

Мужчина рассказал силовикам, что использованное в ходе теракта оружие группа выбросила в ходе бегства из Москвы.

Что грозит задержанным

По версии следствия, именно эти четверо вечером 22 марта ворвались в концертный зал в Подмосковье, где планировался концерт «Пикника», и начали беспорядочно расстреливать людей. А затем подожгли здание. Погибло более 130 человек.

Всего следствием установлено 11 лиц, причастных к теракту. Другие оперативные подробности пока не сообщаются. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), предусматривающей до 20 лет заключения.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил: «Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов. Кто готовил это злодеяние».

Глава думской фракции «Единой России» Владимир Васильев пообещал проработать тему смертной казни, после чего, по его словам, Госдума примет решение, отвечающее ожиданиям общества.