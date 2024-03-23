Задержанные террористы оказались иностранцами

Задержанные террористы, совершившие нападение на концертный комплекс «Крокус Сити Холл», не являются гражданами России, все они иностранцы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Миграционные подразделения МВД вместе с ФСБ проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории России, а также устанавливают адреса фактического проживания, уточнила она.

В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы «Пикник», стреляя в безоружных граждан из автоматического оружия.

По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, однако были задержаны. Сейчас они дают показания.