НАВЕРХ
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Задержанные террористы оказались иностранцами

Источник:
Sibnet.ru
204 5

Задержанные террористы, совершившие нападение на концертный комплекс «Крокус Сити Холл», не являются гражданами России, все они иностранцы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Миграционные подразделения МВД вместе с ФСБ проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории России, а также устанавливают адреса фактического проживания, уточнила она.

В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы «Пикник», стреляя в безоружных граждан из автоматического оружия.

По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, однако были задержаны. Сейчас они дают показания.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
Победитель «Голос. Дети» спас мать во время теракта
Погибшим и пострадавшим в «Крокус Сити Холле» спишут кредиты
Госдума проработает тему смертной казни в России
Число погибших в результате теракта выросло до 133 человек
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон
Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после драки
Shaman заявил, что оплатит похороны каждого погибшего в «Крокусе»
Сенатор Грэм потребовал от Киева отправить на фронт молодежь
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
53
Решение Хрущева по Крыму назвали непростительной ошибкой
49
Сенатор Грэм потребовал от Киева отправить на фронт молодежь
42
Песков заявил, что Россия оказалась в состоянии войны
42
Террористы из «Крокуса» планировали прорваться на Украину
38
Медведев увидел пользу в отправке французских войск на Украину