Задержаны подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл»

Двое подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» задержаны в Брянской области у российско-украинской границы, сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Объявленный розыск автомобиль Renault Symbol, на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь в Брянской области, это в ста километрах от границы с Украиной.

«Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу», — написал Хинштейн.

Второго подозреваемого нашли и задержали около 3.50 по московскому времени. Поиски остальных продолжаются, в операции задействованы все силовые ведомства, уточнил парламентарий.

В салоне автомобиля найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана. Телеграм-канал Baza называет в качестве подозреваемых Махмадрасула Насридинова (37 лет), Ривожидина Исмонова (51 год), Шохинджонна Сафолзода (21 год) и Рустама Назарова (29 лет).