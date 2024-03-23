Украинские дроны атаковали НПЗ в Самарской области

Украинские беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и попытались напасть на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет», — цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.

По данным властей, атаку на Новокуйбышевский НПЗ удалось отбить, ущерба технологическому оборудованию не нанесено.