Украинские дроны атаковали НПЗ в Самарской области

Украинские
беспилотники атаковали Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и попытались напасть на Новокуйбышевский НПЗ
в Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий
Азаров.
«Сегодня
ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона.
На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной
переработки нефти. Жертв и пострадавших нет», —
цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.
По данным властей, атаку на Новокуйбышевский НПЗ удалось
отбить, ущерба технологическому оборудованию не нанесено.