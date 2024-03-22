Медведи проснулись в Новосибирском зоопарке. ФОТО

Бурые медведи Леха и Валя вышли из зимней спячки, пробуждение длилось около двух недель, сообщил Новосибирский зоопарк.

Весеннее пробуждение медведей началось 9 марта. Им стали приносить корм, и с каждым днем они бодрствовали все дольше и дольше. 20 марта косолапые окончательно проснулись и вышли из берлог на улицу.

«Медведи втянули носами свежий воздух, попробовали на вкус снег, обошли свои вольеры, и, судя по их виду, остались всем довольны», — описали поведение медведей в зоопарке.

Леха и Валя проспали четыре месяца. В феврале было несколько теплых дней, и медведи ненадолго просыпались, пили воду, а потом снова крепко засыпали.

Теперь медведь и медведица будут восполнять запасы, потраченные во время спячки. Они едят каши, рыбу, овощи, фрукты и специально для них сваренное варенье.