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Медведи проснулись в Новосибирском зоопарке. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Бурые медведи Леха и Валя вышли из зимней спячки, пробуждение длилось около двух недель, сообщил Новосибирский зоопарк.

Весеннее пробуждение медведей началось 9 марта. Им стали приносить корм, и с каждым днем они бодрствовали все дольше и дольше. 20 марта косолапые окончательно проснулись и вышли из берлог на улицу.

«Медведи втянули носами свежий воздух, попробовали на вкус снег, обошли свои вольеры, и, судя по их виду, остались всем довольны», — описали поведение медведей в зоопарке.

Леха и Валя проспали четыре месяца. В феврале было несколько теплых дней, и медведи ненадолго просыпались, пили воду, а потом снова крепко засыпали.

Теперь медведь и медведица будут восполнять запасы, потраченные во время спячки. Они едят каши, рыбу, овощи, фрукты и специально для них сваренное варенье.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

physx

Наоборот, пусть подумают прежде чем действовать.

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"