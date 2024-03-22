Боррель заявил о нежелании ЕС «умирать за Донбасс»

Евросоюз не намерен отправлять своих граждан «умирать за Донбасс», заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных на территорию Украины.

«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь [идет] о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс или не убивали в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам», — цитирует РБК Борреля.

В конце февраля 2024 года Макрон не исключил отправку воинского контингента на Украину, а в марте допустил проведение наземной операции против российских войск в случае необходимости.

Основные союзники Франции по НАТО — США, Великобритания и Германия — после слов Макрона сообщали, что не планируют отправлять свои войска на Украину. Такое развитие событий исключал и генсек НАТО Йент Столтенберг.