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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Боррель заявил о нежелании ЕС «умирать за Донбасс»

Источник:
РБК
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Евросоюз не намерен отправлять своих граждан «умирать за Донбасс», заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных на территорию Украины.

«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь [идет] о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс или не убивали в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам», — цитирует РБК Борреля.

В конце февраля 2024 года Макрон не исключил отправку воинского контингента на Украину, а в марте допустил проведение наземной операции против российских войск в случае необходимости.

Основные союзники Франции по НАТО — США, Великобритания и Германия — после слов Макрона сообщали, что не планируют отправлять свои войска на Украину. Такое развитие событий исключал и генсек НАТО Йент Столтенберг.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

о еще один с уже названным заболеванием)))

physx

Наоборот, пусть подумают прежде чем действовать.

GammiPluh

Хорошо когда противник украинец, да еще к тому же у него бандера головного мозга

mosquito__2010

Ну Данилов из когорты местных Данилонов и прочих Квадратиков) Не удивительно)