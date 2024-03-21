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Фильм-сказка «Летучий корабль» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Летучий корабль»

Фильм-сказка «Летучий корабль» по сказке и одноименному мультфильму 1979 года вышел в прокат в четверг, 21 марта. Лента претендует занять лидирующие позиции по кассовым сборам среди новинок.

Фильм основан на сюжете сказки, где царь пытается выдать замуж дочь Забаву за сына богача Полкана. Молодой Поль пытается произвести впечатление на Забаву, но та страстно желает выйти замуж не по расчету, а по любви. Она знакомится с простым матросом Ваней, который обещает увезти ее в кругосветное путешествие.

Роль Забавы в фильме досталась Ксения Трейстер, матроса Ивана сыграл Александр Метелкин, Поля — Андрей Бурковский.

Также в фильме снялись Леонид Ярмольник (царь), Федор Добронравов (Полкан), Данила Козловские (Бабки Ежки), Сергей Гормаш (Водяной), Анна Уколова (Соловей-разбойник), Полина Гагарина (Леди Джей).

Рецензия на фильм «Летучий корабль»

Песни из советского мультфильма в новом фильм приобрели новое звучание. Среди них композиции «Песня Забавы», «Песня Ивана», «Я водяной», «Частушки Бабки Ежки». Также в новом «Летучем корабле» много современных хитов, которые тоже перепели специально для фильма.

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