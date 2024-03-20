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Ссылаться на аниме разрешили при сдаче ЕГЭ по русскому языку

Источник:
Sibnet.ru
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Школьники, которые будут сдавать ЕГЭ по русскому языку в 2024 году, смогут в одном из заданий использовать в качестве примера-аргумента сюжеты из компьютерных игр, аниме, манги или комиксов.

Изменение фигурирует в методических материалах по самостоятельной подготовке к ЕГЭ и проверке работ для председателей и членов предметных комиссий на сайте Федерального института педагогических измерений.

С 2024 года при написании сочинения-рассуждения на основе опорного текста экзаменуемый должен обосновать собственное мнение, приведя пример-аргумент из жизненного, читательского или историко-культурного опыта.

В качестве примера историко-культурного опыта теперь подойдет ссылка на фильм, мультфильм, аниме, мангу, комикс и даже сюжет компьютерной игры. При этом школьнику требуется привести свою интерпретацию произведений, на которые дается ссылка.

Основной период откроют экзамены по географии, литературе и химии — 23 мая. ЕГЭ по русскому языку назначен на 28 мая, по профильной и базовой математике — на 31 мая.

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Uynachalnica

Переложат и в топливо и ни разу не отменят! Уже было!

Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью

mosquito__2010

Расшифруй свою писанину, ничё не понял.