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Введены налоговые льготы на долгосрочные сбережения

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума одобрила в третьем чтении закон о налоговых льготах для граждан, формирующих долгосрочные сбережения. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Документ предусматривает налоговые вычеты по НДФЛ в сумме взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, долгосрочных сбережений в НПФ, а также средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет с 2024 года и доходов по таким счетам.

Максимальный размер вычетов составит 400 тысяч рублей в год. Для их получения потребуется выполнение нескольких условий. Так, договор долгосрочных сбережений должен действовать минимум десять лет.

Действие договора по индивидуальному инвестиционному счету должно составлять минимум пять лет с ежегодным увеличением срока на 1 год до 10 лет. При этом сохраняются вычеты для таких счетов, открытых до 2024 года.

Негосударственные пенсионные фонды будут обязаны информировать налоговиков о заключенных договорах с 2025 года. За недостоверные данные предусмотрены штрафы — 20% неправомерно полученного вычета.

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